Кремль готовит "эвакуацию" одного из главарей ЛНР в Россию

"Народный совет "Луганской народной республики" (ЛНР) снял "депутатские полномочия" с так называемого "полномочного представителя" ЛНР в Минских переговорах Владислава Дейнего, что вызвало реакцию в "республике".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Эксперт заявил, что снятие "депутатских полномочий" из представителя ЛНР в Минской группе Дейнего вызвало резонанс в среде функционеров ЛНР.

"Несмотря на то, что сам Дейнего говорит о якобы новой "работе в республике", его "коллеги" уверены, что администрация президента РФ готовит "эвакуацию" Дейнего в Россию по личной договоренности последнего с Сурковым", — говорится в сообщении.

Напомним, Тымчук писал, что среди подчиненных в "администрации" главаря террористической ДНР распространяются слухи о смене руководящего состава псевдореспублики в октябре текущего года.

Ранее "Главред" сообщал, что власти России рассматривают вариант замены главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.