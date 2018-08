Названы имена новых обладателей Нобелевской премии по физике и медицине

Нобелевскую премию по физике в этом году получили трое граждан США за изучение гравитационных волн: ученый из Массачусетского технологического института Райнер Вайс и исследователи из Калифорнийского технологического института Берри Бариш и Кип Торн.

Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO . pic.twitter.com/za1GNsAfnE

Премию вручили за "определяющий вклад в работу LIGO и наблюдение за гравитационными волнами".

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) — это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, с помощью которой были зарегистрированы волны.

Стоит отметить, что в феврале прошлого года физики впервые смогли экспериментально подтвердить существование гравитационных волн, которые еще 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. Источником данных волн, по мнению ученых, является слияние двух черных дыр в миллиарде световых лет от нашей планеты. Волны достигли LIGO за 1,3 миллиарда световых лет, пишет Дождь.

The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded "for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves" pic.twitter.com/qjO5MmxmlZ