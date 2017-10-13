В Минздраве рассказали, как украинцы будут выбирать врачей после медреформы

Заместитель министра охраны здоровья Украины Павел Ковтонюк рассказал, как как украинцы будут выбирать врачей после Медицинской реформы.

Об этом он заявил в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Эспрессо.TV.

По его словам, "выбор семейных врачей после принятия медицинской реформы будет полностью свободным и не будет зависеть от места регистрации человека. Далее по направлению семейного врача человек выбирает специалиста вторичного звена. В этой системе семейный врач является партнером человека, а специалист вторичного звена является партнером этого семейного врача".

По его словам, человек, который идет к врачу вторичного звена на свое усмотрение, без рекомендации семейного врача, должен платить за это свои деньги. Это общая практика в разных стран мира.

Читайте также по теме авторскую статью: Медреформа: хуже не будет.

А также: Битва за медреформу: готовы ли депутаты голосовать?

Видео: espreso.tv