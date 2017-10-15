Покушение на замглавы Одесского облсовета: суд арестовал двух подозреваемых

В субботу, 14 октября, в Одессе Киевский районный суд арестовал двух подозреваемых в совершении покушения на жизнь заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Об этом говорится на странице прокуратуры Одесчины в Facebook.

В ведомстве уточнило, что у возможных злоумышленников правоохранители нашли малокалиберное огнестрельное оружие, которое, по выводам экспертов, является орудием совершения преступления.

Напомним, в Олега Радковского стреляли 4 октября в центре Одессы, в чиновника попали несколько раз, он был госпитализирован. Позже в городе задержали подозреваемых в совершении покушения.