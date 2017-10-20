Арест Зайцевой. Геращенко заявил, что студентке придется отвечать за гибель пяти человек

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что студентке Алене Зайцевой придется отвечать за гибель пяти человек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя избранную ей судом меру пресечения.

В то же время политик подчеркнул, что, несмотря на опасения многих, суд арестовал девушку на два месяца без права внесения залога.

"За гибель 5-ти харьковчан придется отвечать", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что суд также лишил Зайцеву водительских прав и наложил арест на автомобили Lexus и Volkswagen Touareg, пишет 112.ua.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алена Зайцева находилась за рулем Lexus, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления. В Харькове на заседании суда прокурор сказал, что в ходе медосмотра в организме студентки были обнаружены опиаты.

Видео: ТСН