На Житомирщине умерла девушка, которую избили из-за долга в 500 гривень и оставили умирать на улице

Сегодня, 24 октября, в больнице Житомирской области скончалась 17-летняя жительница города Малин, которую из-за долга в 500 гривен с особой жестокостью избили знакомые и оставили умирать на улице.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области, после смерти девушки уголовное производство в отношении виновников трагедии переквалифицировали на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Правоохранители напомнили, что 18 октября в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы девушки, которую обнаружили на улице без сознания. Полицейские установили личность потерпевшей, а также то, что ее избили из-за долга и оставили на улице знакомые.

"Вечером 17 октября в дом, где проживала девушка с матерью, вошли три человека: две женщины и мужчина. Их разговор с потерпевшей перешел в выяснение отношений и нанесение несовершеннолетний ударов. Поэтому девушка, спасаясь от побоев, выбежала из дома", — рассказали в полиции.

Впоследствии полицейские установили, чуть позже она снова встретилась со своими обидчиками и якобы помирилась. По их информации, около часа ночи, 18 октября, они вместе распивали спиртное.

"Однако конфликт после употребления алкоголя только усилился, и девушку снова стали бить, требуя вернуть долг. Когда потерпевшая потеряла сознание, ее оставили лежать на улице. Девушку нашли прохожие", — отметили в полиции. На момент госпитализации у пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней девушки не удалось.

"Все участники происшествия установлены, они местные жители в возрасте от 21 до 24 лет. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения роли каждого из них в нанесении девушке телесных повреждений", — рассказал начальник Малинского отделения полиции Михаил Старовойт.

Также указанным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в Донецкой области на почве ревности мужчина более 10 раз ударил ножом свою сожительницу, потерпевшая погибла на месте.

Видео: ТСН