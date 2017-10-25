В Киеве суд избрал меру пресечения комбату ОУН

В Киеве Святошинский районный суд взял под круглосуточный домашний арест командира батальона ОУН Николая Коханивского до 20 декабря.

Такое решение огласила председательствующая судья Иванна Миколаец, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что комбата обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, правоохранители задержали Николая Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок". Его жена заявила, что задержание произошло после драки комбата ОУН с Русланом Качмалой (позывной "Рэм").

Последний стал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу. По данным полиции, Коханивский несколько раз выстрелил в мужчину, фамилия которого не называется.

Позже — 22 октября — командиру сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. На следующий день Святошинский райсуд Киева начал избирать ему меру пресечения.

Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде — разгромили помещение и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания.

Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский сказал, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские. После происшествий в помещении суда копы объявили подозрение шести активным их участникам в совершении ряда преступлений.

Видео: facebook.com/lisitsia