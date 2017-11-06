Эпидемиолог Алла Мироненко: украинцы не боятся смерти или осложнений от гриппа, но боятся прививок

Традиционно с приходом осени учащаются случаи заболевания гриппом и различными ОРВИ. В Украине уже стартовал новый эпидемиологический сезон. Так, в Центре гриппа и ОРВИ сообщали, что только за первую неделю октября в нашей стране острые респираторно-вирусные инфекции сразили более 150 тысяч человек. И в Министерстве здравоохранения говорят, что эпидемии в нынешнем эпидемиологическом сезоне, скорее всего, избежать не удастся. Более того, прогнозируется рост количества заболевших, по сравнению с 2016-2017 годом.

В этом эпидсезоне, по прогнозам медиков, в Украине будут циркулировать три штамма гриппа: "Гонконг" (A/H3N2), "Брисбен" (В) и новый для Украины "Мичиган" (А/H1N1).

Чтобы узнать, чем коварны те штаммы гриппа, с которыми придется уже совсем скоро столкнуться украинцам, как распознать у себя заражение вирусом, как обезопасить себя от заболевания, "Главред" обратился к ведущему научному сотруднику Национального исследовательского института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. Громашевского Алле Мироненко.

— Как вы оцениваете ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на сегодняшний день, если, по официальным данным, в Украине только за первую неделю октября гриппом и ОРВИ заболели более 150 тысяч человек?

— Ситуация с заболеваемостью в этом эпидемиологическом сезоне слабо отличается от прошлогоднего и позапрошлогоднего. Показатели заболеваемости, о которых говорит Минздрав, идут одной строкой — "грипп и другие респираторные инфекции". На самом деле гриппа в Украине пока нет. Его также пока практически нет в Европе. Были лишь первые завозные случаи.

Сезон будет начинаться, но пока что об этом речь не идет. Все заболевания на данный момент вызваны большим перечнем других респираторных вирусов.

— Какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом эпидсезоне в Украине? И какой из них наиболее опасен?

— В этом сезоне мы не ожидаем моноэпидемии — мы ждем эпидемию, которая будет вызвана разными возбудителями. Хотя, как правило, доминирует какой-то один штамм.

Точно в Украине будет циркулировать штамм H1N1 ("Мичиган"). Он отличается от "Калифорнии", которую мы знаем уже давно, начиная с 2009 года. Она принесла нам много неприятностей. "Мичиган" относится к другой генетической группе. В вирусе произошли генетические изменения, хотя он тоже является вирусом H1N1, но другой группы.

Чем он опасен? Тем, что в его случае — особые группы риска. Это люди, страдающие диабетом, ожирением, бронхиальной астмой, то есть люди с хроническими болезнями, а также беременные. Кроме того, в этом случае в группе риска оказываются люди наиболее активного возраста. Что касается детей, то дети как всегда болеют чаще. Но проблемы в виде быстрых пневмоний и летальных случаев возникают именно в группе от 18 до 55 лет.

Потому те, кто имеет перечисленные факторы риска, должны понимать, что им лучше привиться для того, чтобы спать спокойно. Это то, что касается "Мичигана" (H1N1).

"Гонконг", который у нас превалировал и практически был доминирующим в предыдущем сезоне, тоже может принять участие, но не думаю, что его роль будет ведущей.

Но есть еще два вируса гриппа В. Один из них вошел в состав трехвалентных вакцин (В "Брисбен"), который вызвал вторую половину подъема заболеваемости в прошлом сезоне. Подъем не был очень интенсивным, но циркуляция продолжалась фактически до июня. Даже в июне наблюдались последние случаи заболеваний, например, среди студентов, которые живут в общежитии. Знаю, что в инфекционные отделения поступали молодые люди с пневмонией, у которых лабораторно подтверждался вирус гриппа В Викторианской эволюционной линии. Он тоже может принять участие, как и другой вирус другой генетической ветки — Ямагатской линии — В/"Пхукет". Он у нас был в минимальном количестве в предыдущем сезоне, буквально единичные случаи были лабораторно подтверждены. То есть он был в миноре.

— А по каким симптомам человек может определить, что у него — именно грипп, а не обычная простуда? И, тем более, определить, что это новый для нас "Мичиган", которым сейчас больше всего пугают медики, если судить по сообщениям в прессе?

— "Мичиган" не должен у нас превалировать в этом сезоне. У нас в позапрошлом был H1, и я не жду очень интенсивной эпидемии. Но то, что она будет смешанной, это определенно.

Что касается симптомов… Прежде всего, новый это или старый штамм, по клинике вы не определите. Раз человек заболел, значит, он с этим вирусом не сталкивался, и, значит, для этого человека этот вирус не известен.

Клинические симптомы гриппа — это острое начало болезни, которое проявляется как повышение температуры до 38 градусов и выше, головная боль, боль в мышцах и суставах, ломота, сильное чувство слабости. Если таковы симптомы интоксикации, то это не респираторное заболевание, а грипп. Только после этих симптомов появляются другие: заложенность носа, сухой кашель и т.д. Это все может появиться через сутки, а не сразу.

А при других респираторных инфекциях, наоборот, все начинается с респираторных симптомов, например, с заложенности носа, насморка или ринита, боли в горле, осипшего голоса, сухого кашля. А температура может быть, а может и не быть. Но если она есть, то, как правило, она не с самого начала и не достигает высоких цифр.

Именно по этим признакам и по таким клиническим симптомам можно понять, грипп это или нет.

А тип вируса показывают только лабораторные исследования.

Не стоит задача — обследовать всех. Это дорого, да и не нужно. Для специфического противовирусного лечения есть препараты, их у нас в стране два. Ими пользуются в тех случаях, когда доктор видит, что у человека могут возникнуть осложнения, или человек имеет такой статус, что ему опасно заболевание. Например, пожилые люди и люди после операций. То есть эти препараты назначаются в особых случаях, а направо-налево это не происходит.

— Сразу уточню. Вот вы говорите, что, если человек заболел, значит, он с этим вирусом ранее не сталкивался. То есть у человека появляется иммунитет, если он переболел каким-то определенным штаммом?

— Да, конечно. Появляется специфический иммунитет к этому вирусу. Защитные тела, то есть белки, образуют организмы, которые способны связывать вирус и не давать ему проникнуть в клетки. Сам вирус не может размножаться — он только проникает в клетки и заставляет клетку работать на себя, а потом клетка лопается, потому что она перестала выполнять свои функции, став наполненной вирусом. Или вирусы могут выходить из клетки, пока она не лопнула, своим специальным методом. А антитела блокируют рецепторы, активные структуры вируса и не дают связаться с клеткой.

Сам вирус, в общем-то, нестойкий. Если он не проник в клетку, то он очень быстро разрушается при температуре тела человека.

— Какие меры должен предпринимать человек, который замечает у себя первые симптомы? Всегда ли непременно нужно обращаться к врачу, или есть какие-то рекомендации по тому, как можно самостоятельно можно бороться с гриппом?

— Это все зависит от того, какого возраста человек, какой у него статус, есть ли у него хронические болезни и факторы риска.

Считается, например, что чаще всего болеют дети. Но так происходит в силу того, что они, родившись на свет, со многими возбудителями еще не встречались, и нет другого способа получить устойчивость, кроме как переболеть, если речь идет о массе респираторных инфекций. К детям чаще вызывают врача. Ведь взрослый как-то может контролировать свое состояние и сам принимать решение — то ли лечиться народными средствами, лежать и ждать, пока организм не справится с вирусом, то ли вызывать врача. Но к детям всегда стараются вызывать врача, чтобы он хотя бы послушал, нет ли чего в легких.

Потому статистика показывает, что чаще всего болеют дети. Ведь статистика учитывает только те случаи, когда человек обратился к врачу. Если человек обратился к врачу, ему написали такой диагноз, значит, мы этот случай учитываем. Если человек лежит дома (а таких обычно раз в пять больше, чем тех, кто обращается к врачу), такие случаи просто не учитываются. Потому, как правило, мы (да и не только в Украине так — так в любой стране) не знаем истинной заболеваемости.

— Все-таки вернемся к вопросу о первых мерах, которые должен предпринять человек…

— Во-первых, нужно остаться дома и никуда не ходить. Это правильно и для самого больного, и для тех людей, которых он потенциально может заразить. Хотя обычно, если уж начался грипп, человек особо и не будет пытаться куда-то идти, потому что он может в обморок упасть, так как падает давление. Но бывают отдельные случаи… То есть человек должен остаться дома и, в зависимости от тяжести, вызвать врача или не вызвать врача.

В любом случае, должно быть обильное питье и постельный режим.

— Если говорить о штаммах, которые, как ожидается, будут циркулировать в этом сезоне, то какие они могут иметь осложнения, и способны ли они приводить к летальному исходу, если да, то в каких случаях?

— Мы уже имели дело с вирусом H1N1, пандемическим. У нас уже есть негативный опыт. Когда этот вирус появился в 2009 году, по данным Минздрава (это официально зарегистрировано и лабораторно подтверждено), 1127 человек умерло в Украине за сезон. Причем это в большей части были люди активного возраста. Многие из них, во-первых, поздно обратились к врачу, во-вторых, имели факторы риска: ожирение, диабет, бронхиальную астму или другие хронические болезни. Но были и такие, которые ничего этого не имели, но слишком поздно обратились. А позднее обращение к врачу играет крайне негативную роль.

Клиники тогда были оснащены противовирусными препаратами, например, "Тамифлю". Но этот препарат наиболее эффективен в первые два дня заболевания. Позже, на пятый или седьмой день, для того, чтобы спасти клетки, чтобы они не поражались, нужно, чтобы было что спасать. Если уже все разрушено, то уже никакое лекарство не поможет.

— А есть ли способы, как не заразиться гриппом? Возможно, гигиена, какие-то противовирусные препараты, прививки само собой…

— Прививки — это первый и главный способ. Все цивилизованные люди это делают. А в Украине почему-то не боятся умереть или получить тяжелое осложнение, а прививок — боятся. Такая ментальность… Хотя, конечно, это касается не всех. Например, в моем окружении 50 человек прививается каждый год. В последние годы, правда, стало проблематично найти вакцину. Потому что ее слишком долго регистрируют, потом она проходит какие-то контроли-переконтроли, потом она то ли появилась, то ли не появилась, то ли надо заказывать, и все это очень непросто... Но каждый год мы прививаемся, находим возможности. Для этого мы заранее пишем списки, заказываем вакцину.

А другие способы… Понимаете, можно, конечно, носить маску, но маска не дает иммунитета, чтобы ходить в театр или спокойно ездить в общественном транспорте, чувствуя себя при этом уверенно, летать куда-то в командировку, не боясь пройти через аэропорт, в котором тысячи людей из разных стран, и где можно вдохнуть вирус … Маска не защитит, не даст иммунитета. И, к тому же, это обременительно.

В 2015 году было около 400 смертей от вируса H1N1. Как правило, все эти люди имели факторы риска. Тогда первый летальный случай, официально подтвержденный, был в октябре в Киеве. Двое — мать и дочь — умерли в один день. Это ужасно. Дочери было 33 года, а матери чуть больше 60-ти. У матери была гипертония, диабет, ожирение. У дочери — ожирение и еще что-то. Так начинался H1N1… И это же не дети! Это взрослые люди, которые в 2009 году тоже пережили пандемию. Привиты они не были ни разу. Потому что, если бы они были привиты, такого бы не было, ведь какие-то клетки иммунологической памяти остаются. Тогда они пересидели пандемию, спрятались. Но вирус, если он не закончил свою циркуляцию, то проявляет себя позже — так, в 2009 году он появился, а в 2015 году умерли эти люди. При этом в 2009 году была интенсивная пандемия, циркуляция и т.д. В следующем году она была частичной, вместе с вирусом В. Потом был перерыв — этот вирус встречался, но не превалировал. А в 2015-2016 году, в том сезоне, он был превалирующим: 96% это были больные, которые имели грипп H1N1, и только в 4% случаев был вирус гриппа В.

— А если говорить о таком способе как противовирусные препараты, есть ли смысл их принимать с целью профилактики?

— Если в 2016 году циркуляция вируса началась в ноябре-месяце, а закончилась в июне 2017 года, то разве можно принимать полгода антивирусный препарат?

— В таком случае ответ очевиден…

— Противовирусный препарат можно принимать, например, когда в семье человек не привит, а в доме — больной. Как экстренная профилактика, противовирусный препарат может приниматься, чтобы не заболеть. Но это сейчас вы не заболели, а потом пошли в магазин или проехались в троллейбусе — и можете прекрасно получить вирус и заболеть.

— Давайте подробнее поговорим о вакцинации… Нужно ли делать прививки от каждого штамма отдельно, или они комплексно действуют?

— Сейчас на рынке у нас трехкомпонентные вакцины. Недавно еще зарегистрировали французскую вакцину с двумя вирусами гриппа В, четырехкомпонентную (квадривалентную). Но, честно говоря, я не уверена, что ее привезли. Есть ли она сейчас на рынке, я не знаю. Знаю, что она прошла регистрацию, но привезли ли ее — не знаю.

Не нужно прививаться отдельно от каждого штамма. Достаточно для взрослого человека одной инъекции — 0,5 миллилитра. Это совершенно неболезненная процедура. Для маленьких детей до трех лет, которые никогда не были привиты и гриппом не болели, процесс вакцинации состоит из двух этапов. Первый этап — половина дозы, 0,25 мл, а через четыре недели — еще полдозы. Так делается в силу малого возраста и в силу необученной иммунной системы.

— Какова ситуация в целом, есть ли вакцины в Украине, или могут быть перебои?

— За последние несколько лет у нас так изменили законодательство, что сильно ужесточили контроли. А вакцины против гриппа — это сезонный продукт. Производитель ее начинает делать приблизительно в марте, нарабатывает ее, потом ему нужно пройти внутренний контроль, проверить, набрать группу добровольцев и привить, посмотреть, на каком уровне у них вырабатывается иммунитет... Этот процесс заканчивается реально где-то в августе, может быть, даже в конце августа. То есть вакцина готова к реализации в сентябре для стран северного полушария.

Но пока вакцина проходит все контроли у нас, проходит еще время. Только в самом конце октября в этом году на складе появился французский "Ваксигрипп" первый день.

То есть у нас вообще с этим плохо: у нас либо перебои, либо есть спрос, но негде купить, либо у тех, кто завозит вакцину, делает это поздно, потом она остается, и они вынуждены ее выбрасывать или как-то утилизировать. То есть все это неоправданные затраты.

Поэтому завозить вакцины в нашей стране — это рискованное дело. У наших врачей нет понимания, что это нужно, что это благо, что это полезно.

Во всем цивилизованном мире (в США, Канаде и т.д.) большое количество людей прививаются. Причем прививают даже беременных, чтобы дети, которые рождаются от привитой матери, еще полгода носили эти антитела, то есть они потом еще полгода защищены. Новорожденного ребенка, согласно инструкции к вакцинам, вы можете привить только в шесть месяцев, не раньше. До шести месяцев вы вынуждены, если мать не была привита, ребенка держат под колпаком. Или все люди, которые общаются с ребенком, должны быть привиты, чтобы не принести случайно этот вирус.

— Есть ли у вас рекомендации относительно того, каким именно вакцинам лучше отдавать предпочтение? Или у нас вопрос даже так не стоит, и нужно прививаться тем, что есть?

— У нас зарегистрировано четыре вакцины. Одна из них — субъединичный "Инфлювак" — не ввозилась уже года три. И в этом году ее тоже не будет. А вообще, мы привыкли всегда ею прививать.

Но есть французская вакцина — "Ваксигрипп". Это качественная проверенная вакцина. 60% европейского рынка — это "Ваксигрипп". Я советую "Ваксигрипп", и мы заказали именно его.

Но в этом году впервые продают южнокорейскую вакцину "Джис Флю". Но, по-моему, она разошлась по каким-то контрактам, и, наверное, ее уже нет. Но она имеет не совсем тот штаммовый состав, и меня это настораживает. Австралийцы приготовили этот штамм-продуцент из вируса не "Мичиган", а "Сингапур", якобы он похож. Но как врач должен это объяснять, если все говорят, что будет "Мичиган", а читаем — "Сингапур". Производитель говорит, что, мол, это одно и то же. Но как человек может разобраться, правда ли это одно и то же или нет. Много вопросов… И не знаю, сколько этой вакцины было ввезено.

В этом году также впервые зарегистрировали у нас китайскую вакцину "Инфлуенза ваксин", расщепленная… Но я обычно все-таки советую французскую.

— А у нас не появляются собственные вакцины, отечественного производства? В чем причина, почему у нас не могут этого делать?

— Потому что это высокотехнологичное и дорогостояще производство. Для того, чтобы сделать вакцину как следует, нужно вложить большие деньги. Заработать на этом в нашей стране точно не удастся, поэтому нет желающих этим заниматься, нет патриотов, которые бы создали такое производство, а потом ждали 20-30 лет, чтобы заработать.

И, на самом деле, нет соответствующей стратегии у государства. Например, Россия, когда начали появляться вакцины даже не против гриппа, а против детских опасных вирусных заболеваний — кори, полиомиелита и т.д., все производство сконцентрировала у себя. В Украине этого не было сделано.

У нас выпускали вакцину против бешенства, но она была низкокачественная. Она делалась по старой технологии — с формалином, неконцентрированная, ее делала Одесса. Но там уже все развалено, ничего уже не делают.

Одно время в большой емкости завозили вакцины против дифтерии на производство в Харькове, где ее разливали по ампулам. В ампулы разливают в определенных условиях: где чистый фильтрованный воздух. Сейчас не знаю, как это происходит.

Еще Украина делала вакцину против туберкулеза, и она была хорошая. Но сейчас уже ничего нет.

Вообще, производство вакцин — это стратегическое дело для страны. Да, конечно, мы в Европе, мы можем купить… Но ведь у нас большая страна. Почему-то Нидерланды, которые являются маленькой страной, с меньшим количеством населения, делают сами вакцины, и по всему миру идет дистрибуция этих вакцин. Франция тоже делает вакцины. Там есть Институт Пастера, где делают различные вакцины. Бельгия тоже делает… А мы — нет.

— Приблизительно какова стоимость вакцин в этом году?

— Где-то 185 гривен стоит доза французского "Ваксигриппа". Если сравнивать стоимость вакцины с деньгами, которые потом тратятся на лечение осложнений, то это несопоставимые суммы, ведь лечение потом может вылиться в 20 тысяч гривен, что намного больше.

— Когда нужно делать прививку? Нужно ли прививаться, когда есть какие-то первые симптомы?

— Если уже есть симптомы, то никаких прививок не делают. Человек должен быть здоров, приходя делать прививку. Хотя на Западе насморк не считается противопоказанием для прививки.

В нашей климатической зоне обычно прививаются в октябре-ноябре. Чтобы образовались антитела у взрослого человека, нужно 14 дней.

— Сейчас у нас вакцинация — это дело добровольное… Считаете ли вы целесообразным для кого-то, для каких-то групп населения сделать прививки обязательными? Для детей, для людей, работающих с продуктами питания, для тех же медиков, которые сталкиваются с больными, и т.д.?

— У нас законодательно закреплено, что прививки — это рекомендательные меры, то есть они не являются обязательными. А, значит, они не обеспечиваются государством.

Но, на мой взгляд, стоило бы прививать школьников, потому что вынужденные каникулы иммунитета не дают… Ребенок все равно общается со сверстниками, он может переболеть на вынужденных каникулах, а может и переболеть как-нибудь потом, когда эти каникулы закончатся. Просто процесс растягивается во времени.

Для медработников, на мой взгляд, тоже должны быть соответствующие программы. Но ведь необходимо и понимание самих медработников того, что это нужно. Например, во многих странах, когда человека берут на работу, делают прививки от гепатита, гриппа и т.д., чтобы потом не иметь различных тяжб и социальных выплат из-за больничных и пропусков рабочих дней.

И нам тоже следует стремиться к такой практике.

Надежда Майная