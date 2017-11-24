Дефицит осадков и мороз под Новый год. Синоптик рассказала, какой будет зима в Украине

Предстоящей зимой в большинстве областей Украины ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы — 5-6 градусов мороза.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, представляя результаты исследования, сообщает УНИАН.

"Температура воздуха на большей части Украины ожидается в пределах нормы (5-6 градусов) и на 1-2 градуса выше. Все области Украины на протяжении зимы будут испытывать дефицит осадков за зимний сезон", — сказала она.

По ее словам, средняя температура в декабре будет также в пределах нормы — "минус" 3-4 градуса на большей части территории Украины.

"Ночная температура в конце декабря, перед Новым годом, может достигать "минус" 16 — "минус" 18 градусов на севере, а новогодняя температура будет уже повышаться в пределах от 0 до "минус" 4 градусов", — сказала она.

Мартазинова отметила, что в январе на большей части территории Украины температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, и составит 4-6 градусов мороза.

"Области, которые попадают в западную половину территорий Украины, будут значительно теплее (4-5 градусов), чем на всей остальной территории (7-5 градусов), Одесская область – в пределах нормы - "минус" 2 градуса", — сказала она.

Она отметила, что со второй половины января температура повысится, а в середине февраля возможно резкое похолодание, в восточной части — значительно ниже нормы.

Мартазинова сообщила, что в северо-западных и северных областях ожидаются осадки в пределах нормы и выше, в то время как на остальной территории страны, в частности, в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях, будет дефицит осадков.

"Для восточной части (Украины) дефицит осадков может быть причиной для отсутствия нужного запаса влаги для весенних процессов в сельском хозяйстве", — сказала Мартазинова.

Напомним, ранее в Украине спрогнозировали ухудшение погодных условий.