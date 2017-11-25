Беспорядки в Горсаду. Арестован экс-глава одесского "Правого сектора"

В Одессе Приморский районный суд арестовал на 60 дней бывшего лидера одесской областной организации "Правого сектора" Сергея Стерненко, подозреваемого в организации беспорядков в Городском саду.

Также райсуд решил, что активист может выйти из-под стражи после внесения 608 тысяч гривень залога, пишет "Думская".

"Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Стерненко… Защита намерена обжаловать решение в апелляции", — говорится в статье.

Напомним, 18 ноября в Одессе митинг против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду превратился в серьезную драку с полицией. Узнать больше об инциденте можно здесь.