Дезертирство на Донбассе. В разведке рассказали о "заградотрядах" боевиков

В зоне АТО на Донбассе для предотвращения увеличения случаев дезертирства среди боевиков развернуты "целые "заградотряды" из состава отдельной комендантского части".

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, "в соединениях и частях так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов противника продолжается очередная ротация кадровых российских военнослужащих из числа командного состава", сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, в связи с этим командиры, которые подлежат ротации, проводят "так называемые инспекционные проверки с привлечением комиссий высших штабов", — сообщает пресс-служба Минобороны.

"А за передовыми позициями некоторых стрелковых подразделений врага с целью предотвращения увеличения дезертирства развернуты целые "заградотряды" из состава отдельной комендантского части", — сообщил Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганске пьяный боевик бросил гранату в кафе, есть пострадавшие.