"Собака из фильмов ужасов". В соцсетях обсуждают новый оптический обман

Пользователи интернет-портала Reddit начали бурное обсуждение новой оптической иллюзии, опубликованной в социальных сетях.

Речь идет о фотоснимке, на котором изображены две собаки, причем голова одной из сперва кажется сильно деформированной.

​Однако, если приглядеться, то становится ясно, что у пес всего лишь повернул голову.

Многие интернет-пользователи потратили довольно длительное время на то, чтобы как следует рассмотреть фото.

"Спасибо. Я только что провел две минуты, поворачивая телефон и пытаясь рассмотреть собаку, убеждая себя в том, какие хорошие у нее хозяева, раз забрали такую бедняжку [...]Все ради для того, чтобы узнать, что с ней все в порядке", — написал пользователь под ником HerpesHummus.

"А вот я сначала увидел собаку правильно и не сразу понял, что не так. Но потом я смог разглядеть ее под другим углом…Черт возьми, напоминает собаку, которую телепортировали в фильме "Муха-2", — прокомментировал пользователь telephas1c.

Напомним, ранее сообщалось о том, что собака заставила американца выиграть миллион долларов.



