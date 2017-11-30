Пожар в детском лагере в Одессе: директора снова отправили в СИЗО, залог вернут

Апелляционный суд Одесской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей бывшего директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, в котором при пожаре в сентябре погибло трое детей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, прокурор Олег Хорсуненко предоставил доказательства суду нарушения правил пожарной безопасности в лагере, из-за чего погибли дети.

По его мнению прокурора, Саркисян на свободе может влиять на свидетелей, которые под его давлением могут изменить показания, поэтому он ходатайствовал об отмене решения судьи Приморского районного суда Ивана Попревича, назначившего залог в размере 128 тысяч гривен, пишет Думская.

В свою очередь судьи после заслушивания обоснования подозрения Саркисяну приняли решение частично удовлетворить ходатайство прокурора Хорсуненко — директор лагеря возвращается в СИЗО сроком на 47 дней, а не на 60, как просила сторона обвинения. При этом залог вернут тому, кто его вносил.

По завершении заседания, Саркисяна вывели из зала суда в наручниках.

Расследование трагедии продолжается.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.