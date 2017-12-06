Земля в древности "съедала" другие планеты

Планета Земля , будучи "новорожденной", "съела" несколько зародышей других планет после столкновения с Тейей, прародительницей Луны.

К такому выводу пришла группа-ученых геологов, после длительной экспедиции на остров Гренландия следы которых геологи нашли в древних породах планеты.

Такая информация была опубликована в издании Nature Geoscience.

"Мы построили компьютерные модели того, как новорожденная Земля сталкивалась с другими небесными телами, и как их металлы и силикаты перемешивались с материей нашей планеты в то время, которое мы называем "эпохой поздней аккреции". Эти расчеты показывают, что недра Земли, содержат в себе гораздо больше подобной материи, чем считали наши коллеги. Это сильно меняет историю эволюции планеты", - заявил Симон Марчи (Simone Marchi), представляющий "Юго-западный исследовательский институт (Боудер, США).

К слову, ранее геологи считали, что Земля некогда столкнулась с множеством зародышей планет. Теперь значительная часть их материи скрыта в недрах нашей планеты.

Расчеты команды ученых под предводительством Марчи продемонстрировали ошибочность этой гипотезы. Если хотя бы небольшая часть этих "планетизималей" была достаточно большой, более 1,5 тысячи километров в поперечнике, то тогда земные недра состоят примерно на 2,5-3% из горных пород, сформировавшихся в других планетах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астрономы нашли планету-"кузину" Земли.