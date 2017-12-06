Цели для стрельбы из танков. Эксперт рассказал о маневрах боевиков под Алчевском

На временной оккупированной территории Луганской области, в селе Бугаевка под Алчевском, проходят батальонно-тактические учения боевиков.

На полигоне расположена тяжелая бронетехника, которая была передислоцирована из тыловых районов "ЛНР", сообщил "Главреду" сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что в 2015 году вблизи Бугаевки был создан учебный военный центр боевиков.

"За последний год на полигоне проведены инженерные работы по обустройству учебного центра. В частности, построены новые КПП, вышки (48.406708, 38.882554) и недавно построили цели для стрельбы из танков прямой наводкой", — рассказал эксперт.

Снегирев напомнил, что недавно специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировала значительное количество тяжелой техники боевиков в районе Бугаевки.

Напомним, ранее Снегирев назвал главные цели переворота в "ЛНР".