Астрологи спрогнозировали, когда закончится война на Донбассе

Известные украинские астрологи, нумерологи и тарологи спрогнозировали, что год Желтой Земляной Собаки будет очень благоприятен для Украины, хотя волнующий всех вопрос урегулирования конфликта на Донбассе не найдет своего полного завершения.

Так по мнению нумеролога Людмилы Жуковой, "ситуация на востоке Украины усугубится, а потом снова вмешается Россия", пишут Вести.

Астрологу Владу Россу звезды говорят об обратном: "Конфликты будут сглаживаться. Я не хочу сказать, что будет полностью преодолен донбасский кризис, но все идет к тому, что в 2019–2020 гг. он будет окончательно заморожен. А предпосылки к этому начнутся в 2018-м".

Таролог Ольга Соломка, в свою очередь, говорит, что в 2018 году стоит ожидать крупных финансовых вливаний, которые приближают момент возврата территорий под контроль Украины.

По мнению Жуковой, "с Крымом ситуация останется прежней".

Росс и Соломка также отмечают, что "Крым остается зоной зависшей и проблемной".

Напомним, ранее Влад Росс прогнозировал, что после 4 мая 2017 года в конфликте на Донбассе возможен перелом, он разгорится с новой силой или утихнет навсегда.