Украинских детей заставляют играть в суицид: В Сети набирает обороты новая смертельная игра

В Украине набирает обороты новая суицидальная игра "Красная сова", в которой детей подталкивают к самоубийству.

По словам начальника управления ювенальной Нацполиции Ларисы Зуб, правоохранителям известно о таком явлении, как "Красная сова", пишут Вести.

"Игра "Красная сова" популярна в Сети, она на слуху у подростков. Но подтвержденных фактов о пострадавших детях и количестве вовлеченных у нас нет", — говорит Зуб.

Тем не менее, пишет издание, суицидальные игры в соцсетях среди украинских подростков получили развитие. К "Красной сове" добавился "Зеленый кот". Это движение также пришло из России. В группе с таким названием, лозунг которой "Печальные люди прыгают в печальные окна", уже несколько сотен подписчиков, которые обмениваются суицидальными афоризмами и фото. Там также детям дают задания, которые могут привести к смерти.

Еще более активны подростки, в числе которых, судя по профилям, много украинцев, в "Телеграме" и "Инстаграме". Содержание постов, в том числе и иллюстраций, — более чем депрессивное. Одна из украинок Ксения, например, написала стихотворение "лети, малыш, в мир, в котором лучше". Другие школьники публикуют картинки с кровавыми сюжетами, пишет издание.

Эксперты советуют родителям побольше разговаривать со своими детьми и персонифицировать круг их общения.

Так, детский психолог Елена Новикова рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы ребенок не попал в игру "Красная сова".

"В группе риска дети от 9 лет. В этом возрасте начинают меняться психика и мировоззрение человека". Основные признаки, по которым можно распознать "игрока": изменение в поведении, в круге общения. Возможна агрессия или, наоборот, ребенок уходит в себя.

У подростков нет страха смерти. Вернее, они его не осознают. Когда участники суицидальных групп идут на самоубийство, они сами не верят в то, что это случится. Родителям необходимо очень аккуратно разговаривать с детьми. Не стоит, например, лезть в телефон ребенка", — советует Елена. – И очень важный момент — не начинать обсуждать проблему до ее появления. Беседа о "Красной сове" или "Синих китах" может иметь обратную реакцию.

Между тем, эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта советует персонифицировать круг общения детей.

"Не все друзья хорошо влияют, — говорит Шабовта. — Знакомство с друзьями ребенка даст возможность понять и выстроить определенную иерархию среди друзей. Но это колоссальная работа".

Ранее "Главред" сообщал, что в киевских школьников появилась новая опасная игра — "Красная сова", которая создана по аналогии с печально известным "Синим китом".

Читайте также на "Главреде": Взрослый выбор: почему в Украине растет количество детских самоубийств.