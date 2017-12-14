Смертельное ранение. В Минобороны раскрыли, где силы АТО понесли новые потери

В среду, 13 декабря, в зоне АТО украинские войска понесли потери в Донецкой области — один воин получил смертельное пулевое ранение у Авдеевки, а еще один — ранен возле Луганского и выжил.

Пострадавшего бойца оперативно эвакуировали, сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

"К сожалению, во время вражеских обстрелов возле Авдеевки от смертельного пулевого ранения погиб один украинский военный", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе за прошедшие сутки — 13 декабря — боевики 30 раз нарушили "режим тишины", погиб один наш боец, а еще один — ранен. Напомним, в начале декабря президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014 года) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.