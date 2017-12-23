Ученые рассказали о превосходстве Google Assistant над Siri в вопросах секса

Группа западных ученых провела тестирование голосовых помощников, разработанных корпорациями Apple и Google, пишет Motherboard.

Исследователям удалось установить, что Google Assistant является гораздо более осведомленным в области сексуального здоровья, чем его конкурент Siri.

Голосовой помощник от Apple не только часто игнорировал вопросы о сексе, но и имел проблемы с распознаванием некоторых слов, выдавая в итоге гораздо менее релевантные результаты по запросам.

По словам ученых, огромное количество людей стесняются задавать вопросы о сексуальном здоровье врачам и поэтому регулярно обращаются за поисками нужных данных в интернет. Однако такой способ чреват получением либо неполных, либо вовсе неверных ответов.

Напомним, ранее ученые объяснили, в чем состоит важность занятий сексом в зимний период.