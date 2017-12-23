Названы лучшие модельеры и дизайнеры 2017 года

Все трое победителей — афроамериканцы.
Читатели международного издания о современной моде HighSnobiety назвали лучших модельеров и дизайнеров 2017 года. Все трое победителей — афроамериканцы.
Первое место они отдали основателю бренда Off-White Вирджилу Абло, который также был личным стилистом рэпера Канье Уэста. В конце августа 2017 года он представил совместный проект со спортивной маркой Nike. Его достижения в 2017 году также отметил российский рэпер L'One, пишет Lenta.ru.
Вторым в рейтинге оказался рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) — американский актер и режиссер. В 2017 году принимал участие в рекламной кампании весенне-летней коллекции Dior Homme и выпустил совместную линейку одежды и аксессуаров с Guess Jeans.
Третье место занял Канье Уэста — рэпер и дизайнер, известный сотрудничеством с маркой adidas Originals. Он создал уже несколько коллекций одежды и обуви, которые выходят ограниченным тиражом.
Редакция же отдала пальму первенства креативному директору дома Balenciaga и бренда Vetements, дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия, которая родился в Сухуми. Он закончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.
В 2009 году основал бренд Vetements в Париже. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.
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