Названы лучшие модельеры и дизайнеры 2017 года

Читатели международного издания о современной моде HighSnobiety назвали лучших модельеров и дизайнеров 2017 года. Все трое победителей — афроамериканцы.

Первое место они отдали основателю бренда Off-White Вирджилу Абло, который также был личным стилистом рэпера Канье Уэста. В конце августа 2017 года он представил совместный проект со спортивной маркой Nike. Его достижения в 2017 году также отметил российский рэпер L'One, пишет Lenta.ru.

Вторым в рейтинге оказался рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) — американский актер и режиссер. В 2017 году принимал участие в рекламной кампании весенне-летней коллекции Dior Homme и выпустил совместную линейку одежды и аксессуаров с Guess Jeans.

Третье место занял Канье Уэста — рэпер и дизайнер, известный сотрудничеством с маркой adidas Originals. Он создал уже несколько коллекций одежды и обуви, которые выходят ограниченным тиражом.

Редакция же отдала пальму первенства креативному директору дома Balenciaga и бренда Vetements, дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия, которая родился в Сухуми. Он закончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.

В 2009 году основал бренд Vetements в Париже. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

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