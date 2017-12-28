"Эпическая борьба" человека и свиньи на крыше фуры на Киевщине, опубликовано видео

На Киевщине в городе Белая Церковь мужчина пытался отчаянно удержать свинью и снять ее с крыши грузовика, но той удалось спрыгнуть и убежать.

Соответствующее видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На кадрах видно, что на крыше грузовика находятся мужчина и свинья. Человек пытается успокоить животное и снять с фуры. Однако свинья сопротивляется и всячески пытается сбежать.

"Эпическая борьба человека и свиньи на крыше грузовика под Киевом в Белой Церкви. Свинка таки вырвалась, спрыгнула с крыши и убежала", — говорится в сообщении под видео.

При каких обстоятельствах домашнее животное оказалось на крыше грузовика — неизвестно.

Напомним, в Норвегии выжил после того сорокаминутной стирки в автоматической машинке.