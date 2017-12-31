В главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили названиями городов Донбасса, фото

В Чехии в главном соборе новогоднюю елку украсили бумажными фигурками цветов украинского флага, где были вписаны названия оккупированных городов Донбасса.

Об этом сообщил украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис у себя в Twitter.

"Прага. Главный собор Чехии — собор Святого Вита. Рождественская елка в цветах украинского флага. Вместо украшений — названия городов Донбасса, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!", — написал он.

Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком! pic.twitter.com/xmlYYrzg9g — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 декабря 2017 г.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли новая эскалация конфликта на Донбассев новом году.