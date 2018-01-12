В интернет выложили тизер новой экранизации "451 градус по Фаренгейту"

Известный американский кабельный канал "HBO" опубликовал на портале YouTube первый рекламный тизер нового телевизионного фильма "451 градус по Фаренгейту".

Лента представляет собой новую экранизацию легендарного одноименного романа-антиутопии Рэя Брэдбери. Всего за сутки тизер собрал около 38 тысяч тысячи просмотров и несколько сотен восторженных и ликующих комментариев.

Режиссером фильма стал Рамин Бахрани, а роли пожарника Гая Монтэга и брандмейстера Битти достались Майклу Б. Джордану ("Фантастическая четверка", "Крид") и Майклу Шеннону (сериал "Подпольная империя", "Человек из стали"). На "НВО" планируют показать картину весной нынешнего года.

Напомним, в ранее в сети появился трейлер фильма "Восемь подруг Оушена".