"Война пошла на пользу природе". Блогер показал Луганск после прихода "русского мира", видео

Эстакада около вокзала в Луганске всегда была переполнена автомобилями, однако теперь настолько пустынна, что по ней свободно бегают зайцы.

Видео, на котором дикое животное спокойно бегает в центре крупного города, опубликовал в Facebook блогер Денис Казанский.

"Заяц бегает в Луганске по пустынной, занесенной снегом эстакаде возле вокзала. Раньше там было много людей и машин, а теперь вокзал почти не работает. Наступает дикая природа", - подписал видео автор.

Журналист добавил, что война опустошила город, однако пошла на пользу дикой природе. Он отметил, что в Донецкой области столкнулся с аналогичной ситуацией.

"Вообще интересно, что война в какой-то степени даже пошла природе на пользу. Прошлой весной катался по Донецкой области на авто, и видел столько фазанов, бегающих вдоль дорог, сколько не видел до этого за всю жизнь", - написал Казанский.

Напомним, ранее в оккупированном Луганске исчезли из продажи лекарства украинского производства и местные жители вынуждены заказывать их на территории, подконтрольной Украине.