Знаменитый спортивный бренд удивил новым логотипом LDNR, опубликованы фото

К знаменитому лондонскому марафону популярный спортивный бренд одежды и обуви Nike презентовал свой новый логотип.

Отметим, что на нем вместо фирменной надписи NIKE красуется LDNR. Фотографии с новым логотипом были опубликованы на сайте бренда.

"Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем", — подписан логотип. Таким образом, LDNR — это всего лишь сокращенное написание слова Londoner (житель Лондона).

Или же LDN используется как сокращение слова London, а R означает Running (бег).

Отметим, что лондонский марафон проводится каждую весну с 1981 года. Он является одним из престижнейших и самых массовых забегов в мире.