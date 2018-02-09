На открытии Олимпийских игр-2018 вместе засняли "Трампа и Ким Чен Ына", фото

В Пхенчхане сфотографировали людей, одетых как главы США и КНДР.
"Главы государств" находились рядом друг с другом, свидетельствуют фотографии, опубликованные Reuters.
"Люди, одетые как президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, присутствуют на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчане", — отметило агентство.
Читайте также: Олимпиада-2018: расписание всех финалов соревнований
Ранее сообщалось, что официальную делегацию КНДР на Олимпиаде возглавит председатель парламента КНДР Ким Ен Нам, а во главе делегации США на церемонии открытия будет вице-президент Майк Пенс.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане прошла 9 февраля, первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции. Узнать больше о мероприятии можно здесь.