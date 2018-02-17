Затейник и баловник. В США хулиган-аноним через Amazon рассылает секс-игрушки

Клиенты крупнейшего в США онлайн-магазина Amazon начали массово жаловаться на рассылку секс-игрушек, которых они не заказывали.

Такое сообщение опубликовал портал The Daily Beast.

По словам девушки Никки из города Питтсбург, которая получила уже несколько таких посылок, Причем изначально она приобрела на Amazon тушь для ресниц и крайне удивилась, когда курьер принес ей фаллоимитатор. Сперва она подумала, что продавец ошибся, и отправила посылку обратно. Однако спустя несколько дней она получила предметы из ассортимента интим-магазинов.

В компании Amazon пообещали провести внутреннее расследование, но пока что девушка периодически продолжает получать пакеты с вибраторами, наручниками и аналогичными вещами. т

Кроме того, в службу поддержки магазина недавно пожаловался студент из Канады, который рассказал, что ему прислали вибратор от Amazon. Некоторые другие клиенты также признаются, что им высылали искусственные вагины и товары BDSM-тематики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке заработал фирменный магазин PornHub.