Дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика у берегов Бали, видео

Дайвер Рич Хорнер обнародовал свои подводные съемки у берегов острова Нуса Пенида в Индонезии.

Однако перед зрителями опубликованного на Youtube видео предстают не захватывающие красоты подводного мира с его уникальными обитателями, а тонны скопившего в воде мусора.

Мы видим на кадрах лишь незначительно количество веток и листьев, которые в перспективе станут компостом. Весь остальной мусор – это различные изделия из пластика и полиэтилена. Невероятное скопление нечистот образует огромное пятно из мусора, которое, очевидно, начнет свое путешествие по Мировому океану.

По информации National Geographic, проблема мусора актуальна для Бали уже давно. В декабре сезонный ветер приносил с острова Ява на пляж Кута по 50 тонн неорганических отходов ежедневно. Местные жители вынуждены были поставить для туристов таблички с извинениями.

Экологические организации Бали отмечают, что их мощность позволяет убирать лишь по 5 тонн мусора в сутки.

Источники мусора, отмечают в издании, весьма разнообразны. Помимо людей, которые бросают отходы прямо в воду или оставляют на берегу, они могут попасть в океан с ливневых стоков прибрежных населенных пунктов и рек. Экологи настаивают, что мусор в Мировом океане наносит непоправимый урон всему живому на планете.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как в американском штате Калифорния вблизи живописного побережья района Биг-Сур миллионы микроскопических люминесцентных водорослей заставили светиться воды Тихого океана.