Как спастись из горящего здания: правила от спасателей

25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. В пожаре погибли 64 человека, включая 8 детей.

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Из-за трагедии в Кемерово в Украине проверят объекты с высокой степенью пожароопасности , в том числе, ТЦ и ТРЦ. Согласно постановлению Кабмина, это можно было делать еще с 22 февраля.

В то же время спасатели рассказали простые правила, которые помогут спастись во время пожара в здании.

1. Заходя в здание, нужно запомнить, где находятся аварийные и обычные выходы, и обратить на них внимание и детей.

2. Не нужно паниковать при объявлены пожара.

3. Нужно избегать лифтов, эскалаторов.

4. Если оказались в задымленном помещении – дышать необходимо через одежду.

Напомним, 28 марта из-за пожара в Киеве закрыли станцию метро. При этом спасательные работы не обошлись без казусов: у спасателей треснул шланг (его переехала чья-то машина), и вода, которой должны были тушить огонь, просто заливала тротуар.

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