Жених Ляшко козыряет обручальным кольцом накануне свадьбы: видео

Народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время парламентского брифинга не упустил возможности похвастаться обручальным кольцом, которое он надел в преддверии скорого бракосочетания.

"Кстати, кольцо видите? Готовимся к свадьбе. 2-го июня. Впервые за 20 лет одел кольцо", - сказал нардеп журналистам. Видео главный радикал опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Ляшко, со своей гражданской супругой Роситой Сайранен они сочетаются официальным браком 2 июня текущего года.

Напомним, ранее Олег Ляшко опубликовал в соцсети видео, как делает предложение Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу. Он сознался, что на необходимости брака настояла его гражданская жена.