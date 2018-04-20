Бес попутал. В Италии священник "спустил" на азартные игры полмиллиона "казенных" денег.

Священник из города Местре (Италия) был признал виновным в растрате 500 тысяч евро со счетов своего бывшего прихода.

Как сообщают итальянские СМИ, в октябре 2016-го священнослужитель Флавио Гоббо собрал вещи и покинул свою церковь. Прихожанам он оставил письмо, в котором говорил о усталости и желании отдохнуть, а также недостачу на счетах прихода размером в 500 тысяч евро.

Впоследствии выяснилось, что священник потратил деньги, играя в азартные игры. С самого начала расследования отстраненный от служения Гоббо признал себя больным игроманией и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил священника к двум годам условно и возмещению приходу всей суммы материального ущерба.

Напомним, ранее британского священника "застукали" за просмотром порно и употреблением наркотиков.