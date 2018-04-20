"Живой Кен" пожалел, что потратил десятки тысяч долларов на удаление ребер

Бразилец Родриго Алвес, которого из-за внешности прозвали живым Кеном, сожалеет о том, что удалил два ребра.

По его словам, мало того, что он испытывает жуткие боли, так ему не удалось достичь желаемого результата, сообщает Daily Mail.

"Каждый вечер я испытываю боли. Их можно стерпеть, но я не понимаю, о чем я тогда думал. У меня теперь два шрама на спине, но самое ужасное в том, что мои размеры не уменьшились вообще", — признался 34-летний Алвес.

Мужчина мечтал достичь 50-сантиметрового обхвата талии. Он решил удалить ради такой цели два ребра, операция Алвесу обошлась в 40 тысяч долларов, и теперь ему приходится постоянно носить корсет.

"Я кажусь стройнее, только надевая корсет. Как только я его снимаю, тело принимает прежнюю форму", — пояснил бразилец. Он добавил, что украл свои удаленные ребра из операционной.

На данный момент Родриго Алвес уже потратил 700 тысяч долларов в погоне за своим идеалом внешности.

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