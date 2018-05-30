Как выбрать полезную молодую картошку и не переплатить

30 мая 2018, 04:23

В Украину вместе с весной пршла свежая картошка, заполнив все овощные рынки страны. 

Несмотря на то, что многие молодой овощ считают диетическим продуктом, он не всегда может быть полезен, и иногда - даже вреден. Более того , ранний картофель может быть настощей отравой.

Сейчас молодого картофеля на прилавках базаров становится все больше, а вскоре на смену картофелю из теплицы скоро придет молодая картошка с огорода, так что постепенно цены на овощ падают. Если в начале мая цена за килограм картошки составляла в среднем 55 гривень, то в конце месяца - 16, 5. В молодой картошке содержаться витамины группы А, В, С, а еще кальций и фосфор - но есть и картофель, который может навредить. Однако при выборе продукта следует быть внимательным.

Так как же выбрать полезную картошку и не переплатить?

Чтобы картофель созрел быстрее, его могут выращивать так называемым экспресс-методом - с добавлением нитратов. Диетологи отмечают, что такие овощи только вредят здоровью, их следует остерегаться.

"Нужно избегать молодой картошки с зелеными глазками - они свидетельствуют о накоплении в этих участках картофеля такого ядовитого соединения, как соланин (органическое соединение, ядовитый гликоалкалоид, химически родственный стероидам, который вырабатывается в растениях семейства паслёновых - ред.). Если съесть большое количество нитратов, они могут нанести токсическое повреждающее действие и вызвать токсический гепатит", - говорит диетолог Александр Кущ.

Также подобный картофель может спровоцировать воспалительные процессы в печени, поджелудочной железе и поразить нервную систему. Не стоит и есть молодой картофель слишком часто - ежедневная норма не должна превышать 300 грамм. 

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"Молодая картошка полностью может считаться диетическим продуктом и стать частью здорового рациона, поскольку она содержит много витаминов и минералов, а вот крахмалов значительно меньше. По аминокислотному составу продукт очень сбалансирован, что делает молодой картофель источником качественного раститительного белка, который хорошо усваивается. Кроме того, мы обычно готовим молодую картошку отвариванием, а этой способ кулинарной обработки не предусматривает добавление большого количества дополнительных калорий", - говорит диетолог-консультант Лора Филипова. 

По ее словам, молодая картошка полезнее старой,  потому что она содержит втрое больше калия, магния и витамина С, который очень важен для имунитета и который при хранении картофеля со временем пропадает. Даже если сравнивать по содержанию калия молодой картофель с бананом, там будет больше калия, который поддерживает наше сердце.

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"При выборе картошки надо обращать внимание на то, чтобы она была ровная и сухая. Если есть зеленоватые пятна, это означает, что ее неправильно хранили и в картошке началася процесс синтеза соланина. Поэтому такие зеленые пятна надо тщательно срезать. Лучший способ для хранения кратошки - темное холодное место, в холодильнике нижняя полка будет идеальной. Хранить ее лучше недолго, покупая каждый раз свежую", - отмечает диетолог.

По ее словам, со всеми ранними овощами есть риск превышения нормы нитратов, поэтому она советует не покупать в первые дни, а подождать несколько дней, когда ее будет больше на рынках. А после покупки овощ стоит замочить в холодной воде минут на 30, чтобы помочь выйти нитратам. 

 

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