"Соседи падали в обморок". В Португалии экстренно сел самолет из-за невыносимо вонючего пассажира

В Португалии совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737 компании Transavia Airlines, летевший из Нидерландов в Испанию.

Причиной такого решения экипажа стало невыносимое зловоние от одного из пассажиров, сообщает Mirror.

Пассажиры, оказавшиеся поблизости от дурнопахнущего мужчины, начали падать в обморок, у некоторых даже открылась рвота. Отмечается, что экипаж попытался изолировать вонючего пассажира в туалете самолета, но это не помогло.

Поэтому пришлось экстренно идти на посадку в Португалии. Там мужчину вывели из Boeing 737, а его "жертвам" оказали медпомощь.

Представители компании Transavia Airlines подтвердили, что самолет совершил экстренную посадку, указав, что произошло это "по медицинским причинам".

Напомним, ранее сообщалось, что во Вьетнаме полуголые модели устроили в самолете для футболистов "тошнотворное шоу".