В Британии выпустили женскую версию "Камасутры": фото

Западное издательство The Folio Society выпустило новую версию легендарного индийского эротического трактата "Камасутра" − со специально подготовленными иллюстрациями, которые впервые демонстрируют женский взгляд на удовольствие от секса.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. "Женскую Камасутру" опубликовали ограниченным тиражом в 750 экзмепляров. Цена одной такой книги составляет 395 фунтов стерлингов (около 13 790 гривен).

Художественным оформлением занималась художница Викто Нгай (Victo Ngai) из Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). По ее словам, в древнюю книгу была внесена феминистская перспектива.

"Изучая свои иллюстрации сейчас, я думаю, что подсознательно рисовала с точки зрения женщин. Например, многие картины написаны так, что читатель ставит себя на место женщины, в то время как текст обычно отражает патриархальное отношение своего времени", — сказала Нгай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что путана, обслужившая 10 тысяч клиентов, написала книгу о сексуальных фантазиях мужчин.