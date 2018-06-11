Новолуние: что делать для привлечения денег

11 июня 2018, 17:29

"Главред" выяснил, что делать в новолуние, чтобы деньги водились.

Что делать в новолуние, чтобы деньги водились.

Уже на этой неделе украинцев ждет июньское новолуние.

В ближайшие дни стоит поберечь здоровье, ведь именно в эту фазу луны чаще всего случаются инсульты и инфаркты.

Новолуние в июне-2018

В этом месяце новолуние выпало на 13 июня 2018 года. Произойдет оно в 22:43 по киевскому времени на 22 градусах зодиакального знака Близнецы.

Новолуние июня открывает новый лунный цикл, который связан с глубокими изменениями в мышлении. У людей появляется возможность изменить свой образ жизни.

Новолуние: что нельзя делать

Особо поберечься в этот период стоит гипотоникам и гипертоникам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и т. д. Им нужно быть крайне осторожными, не забывая вовремя принимать свои лекарства.

Также считается, что мужчины в новолуние становится агрессивнее и вспыльчивее – им стоит следить за своим поведением.

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Помимо этого, также довольно заметно снижается умственная и физическая активность.

Что же нельзя делать в новолуние в ночь на 14 июня? Эксперты советуют в это время:

  • отказаться от алкоголя, по крайней мере в больших дозах;
  • не заключать крупных сделок и по возможности перенести подписание важных договоров;
  • снизить физическую активность: облегчить тренировки, отложить генеральную уборку и т.п.;
  • не находиться длительное время за рулем.

Новолуние: что делать для привлечения денег

Так как новолуние символизирует начало всего нового, то этот период отлично подходит для начала новой жизни и роста, в том числе и финансового.

Ритуал с денежной купюрой на новолуние

Лучше проводить этот обряд в новолуние вечером. Надо взять денежную купюру (10 или даже 100 грн). На одной ее стороне надо написать новым карандашом или ручкой: "Изобилие, богатство, процветание", а на другой: "Деньги идут ко мне легко и часто, я притягиваю деньги".

Затем положить купюру между ладоней, почувствовать ее энергию и представить потоки изобилия. "Прокачивать" купюру таким образом нужно в течение примерно 5 минут.

При этом все это время необходимо думать о том, что на ней написано.

После этого положить купюру в кошелек. Все – с этих пор она должна притягивать к человеку деньги.

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Взять металлический сосуд зеленого цвета. Можно жестяную банку от пива "Carlsberg", к примеру.

Положить в нее 55 монет по 5 или 50 копеек.

Закупорить отверстие банки, к примеру, воском.

С этой емкостью пройтись по всем комнатам своего жилья, звеня монетами и повторяя: "Вед ваяна мани горы".

Затем нужно представить, что вас "поливает" денежный дождь.

Если необходима определенная сумма – ее надо озвучить, но непременно удвоив.

Повторять обряд надо три дня подряд.

Напомним, вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.

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