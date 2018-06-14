"Всем решеньям вопреки": в Пенсионном фонде РФ заявили, что повышения пенсионного возраста не будет

14 июня правительство России повысило налог на добавленную стоимость с 18 до 20%, а заодно и пенсионный возраст для россиян.

"Главред" уже писал, как будет происходить повышение, кому удастся его избежать и почему такое решение приняли.

В то же время в Пенсионном фонду России, несмотря на официальное решение российского правительства, продолжают настаивать, что "информация недостоверная" и "повышения пенсионного возраста не будет".

На этот курьез обращает внимание Telegram-канала "2ch/Двач". Он выложил скрины с соответствующее перепиской.

"На сайте пенсионного фонда еще не поменяли методичку", – констатировал "2ch/Двач".

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