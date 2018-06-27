Семь дел, которые нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь деньги, любовь и счастье

27 июня 2018, 14:11

"Главред" собрал полезные советы на ближайшие дни.

Что делать в полнолуние.

Уже завтра, 28 июня 2018 года, нас ждет полнолуние. Причем начнется оно в 7:50 утра четверга по киевскому времени.

Давно замечено, что именно в этот период возрастает количество преступлений (в том числе убийств и изнасилований), а также несчастных случаев. Многие винят в этом воздействие Луны.

Впрочем, использовать лунную энергетику можно и во благо, настаивают эзотерики.

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Семь дел, которые нужно сделать в полнолуние

Влияние Луны начинает ощущаться за три дня до самого события и продолжает влиять на живые организмы еще три дня после полнолуния. Поэтому, чтобы избавиться от ненужных проблем и запастись полезной энергией на весь период убывания лунного диска, можете уже сейчас приступать к реализации следующих задач:

1. Начать что-то новое – это может быть глобальный проект, но исключительно на перспективу: быстрых результатов тут ждать не стоит.

2. Узнать и спланировать будущее – полнолуние прекрасно подходит для планирования, особенно на долгий период. И если человек в каком-то решении сомневается, то можно прибегнуть к гаданию – в полнолуние для него самое время, так как грань между реальным миром и миром духов истончается.

З. Заняться творчеством – в этот период обостряются творческие способности и интуиция, так что шанс реализовать себя в этой сфере упускать не стоит. К тому же занятия творчеством полезны для эмоционального состояния.

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4. Привлечь деньги. Что делать в полнолуние для денег, точнее их привлечения? Можно устроить обряд. Накануне полнолуния на купюру в 500 грн читается заговор: "Луна полна и казна моя доверху. Как Луна без убытка, так и мне его не знать. Как Луна кругла, так и монетки мои круглы, и счета им нет, а слово мое крепко". Потом денежка кладется под подушку. Утром в день полнолуния (то есть в этот четверг) перед кроватью выкладывается круг из пяти монет одинакового номинала (лучше если будут кратными цифре "5") так, чтобы на него падал лунный свет. Круг нарушать и переступать через него нельзя. Перед сном на монеты ставятся безопасные свечи и поджигаются. Из-под подушки достается купюра и кладется в центр круга, после чего над ней повторно читают заговор. Круг с купюрой внутри оставляют нерушимым до утра.

5. Не менее важный вопрос – что делать в полнолуние для любви? Для привлечения любви можно написать волшебную записку, где заранее нужно поблагодарить Луну за как бы уже сбывшееся желание – и оставить записку там, где на нее обязательно будет попадать лунный свет на ночь. К слову, секс в полнолуние, говорят, получается особенно бурным и страстным.

6. Избавиться от лишнего в голове и организме – хотя бы попытаться. Эксперты говорят, что полнолуние – отличное время, чтобы разобраться в своих ощущениях и начать работу над своими ошибками. Так что стоит хотя бы попробовать избавиться от старых страхов и комплексов. К тому же, по лунному календарю, полнолуние отлично подходит для очищающего голодания или для проведения разгрузочного дня.

7. Избавиться от лишнего в доме – не только от страхов в голове, но и от хлама в своем жизненном пространстве. За полнолунием следует новая фаза луны – символично будет начать этот период если не "чистого", то хотя бы с "генерально очищенного" листа.

В то же время в полнолуние нельзя выяснять отношения, злоупотреблять алкоголем и транжирить деньги. Подробнее читайте в материале "Главреда" Когда полнолуние в июне-2018 и как подготовиться к "затмению" в головах людей.

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