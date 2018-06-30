Во Франции откроют парк развлечений для нудистов

На окраине столицы Франции Парижа 1 июня открывается парк развлечений для нудистов.

"Мы раньше думали, что лучше не показывать себя слишком много. Но политика, которая проводится мэром Парижа с социалистическими взглядами Анн Идальго, доказывает, что времена изменились", — цитирует Fox News главу парижской группы нудистов Седрика Амато.

Отмечается, что в распоряжении нудистов окажется весь парк аттракционов, в том числе батуты и мини-поле для гольфа. Однако посещение некоторых аттракционов возможно только в шортах или нижнем белье в целях безопасности.

По словам Амато, в регионе насчитывается 88 тысяч нудистов. А в целом ежегодно во Францию приезжает около четырех миллионов любителей нудистского отдыха.

Напомним, семейная пара из Чехии, которая сейчас проживает в Австралии, создала откровенный Instagram-аккаунт под названием Naked Together, что приблизительно можно перевести как "Обнаженные вместе", где публикует свои нудистские фото.