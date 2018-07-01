В "ЛНР" намерены учить детей по учебникам времен СССР: фото

В оккупированном Антраците Луганской области неизвестная ранее общественная организация принимает решение относительно учебников для младшей школы, которые предлагают скопировать с советских учебных материалов для школьников.

"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в "ЛДНР" проводить свои безумные эксперименты", - написал в Facebook журналист Денис Казанский.

В заметке местной газеты, в частности, говорится, что некая общественная организация приняла решение о необходимости вернуть советские учебники в "ЛНР". Теперь данную инициативу осталось утвердить в "центре образования" и младшая школа Луганской области вернется "назад в СССР".

Напомним, в Сеть выложили фотографию торта "Вишневый сад", выпущенного на территории самопровозглашенной "ЛНР", в состав которого, судя по этикетке, входят ингредиенты для моркови по-корейски.