В Одессе мужчина нашел гусеницу-мутанта с головой мыши: видео

В Одессе горожанин Александр Емельянов обнаружил на асфальте гусеницу-мутанта, которая внешне представляла из себя нечто вроде гибрида насекомого и мыши.

Снятый им видеоролик был опубликован на портале YouTube.

Емельянов п описание насекомому: "Поверхность кожицы гладкая, но не совсем, как будто с чешуей, совсем змеиной. В конце тельца вверх торчит загнутое жало", − именно так Емельянов описал увиденную им "невиданную зверушку".

Напомним, ранее сообщалось о том, на Одещине с пятиэтажки на Землю рухнул крокодил.