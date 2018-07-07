В Одессе мужчина нашел гусеницу-мутанта с головой мыши: видео

Заснятый ролик с диковинным созданием животного мира немедленно был опубиликован в Сети.
В Одессе горожанин Александр Емельянов обнаружил на асфальте гусеницу-мутанта, которая внешне представляла из себя нечто вроде гибрида насекомого и мыши.
Снятый им видеоролик был опубликован на портале YouTube.
Емельянов п описание насекомому: "Поверхность кожицы гладкая, но не совсем, как будто с чешуей, совсем змеиной. В конце тельца вверх торчит загнутое жало", − именно так Емельянов описал увиденную им "невиданную зверушку".
Напомним, ранее сообщалось о том, на Одещине с пятиэтажки на Землю рухнул крокодил.