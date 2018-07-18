"Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу". Российский художник потроллил карикатурой Трампа

Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин нарисовал карикатуру с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

На рисунке лидер Штатов запечатлен вместе с птичкой, символизирующей Twitter, работу автор опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

На карикатуре запечатлено, что птичка говорит Трампу: "Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу".

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.