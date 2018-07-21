Интернет-диверсия. Поисковик Google выдавал снимки Трампа на запрос "идиот"

Пользователи популярного западного портала Reddit провели "интернет-диверсию" и на время перестроили поисковик корпорации Google − для того, чтобы по запросу "идиот" она выдавала фотоснимки нынешнего президента США Дональда Трампа.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Numerama. Согласно данным журналиста, снимки Трампа начали появляться по вышеуказанному запросу сразу после того, как жители Великобритании в канун визита американского президента в страну вывели на верхние позиции в музыкальные чарты шлягер "American Idiot", написанный и спетый Билли Джо Армстронгом, а сыгранный – его поп-панк группой Green Day.

Вдохновившись такой идеей британцев, пользователи Reddit организовали собственный флешмоб и начали массово публиковать фото Трампа с надписью "идиот"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лондоне надули и запустили в воздух гигантского "Дональда Трампа". Кроме того, в Сети высмеяли внешний вид президента США, а СМИ открыли секрет его прически.