В Одессе пьяная полицейская устроила ДТП и "засветила" трусы: фото, видео

В Одессе следователь Приморского районного отдела полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП, а затем устроила хулиганство с элементами вуайеризма в больнице.

Такое сообщение опубликовал портал "048" со ссылкой на горожанина Дмитрия Кравчука. По его информации, следователь врезалась на собственном авто в припаркованную чужую машину.

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что у женщины есть очевидные признаки опьянения алкоголем.

Прибор-"драгер" показал наличие у следователя в крови 2,23 промилле спиртного (при максимально допустимом показателе в 0,2 промилле). Позднее, в результате осмотра медиками больнице было установлено, что в моче женщины концентрация алкоголя составляет 3,46 промилле (сильное опьянение).

К слову, в медучреждении она вела себя крайне вызывающе и в один момент зачем-то приподняла юбку и "предъявила" медикам, понятым и полицейским свое нижнее белье белого цвета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержанная пьяной за рулем одесская чиновница с матом набросилась на полицейских, а в Киеве поймали пьяным за рулем экс-главу патрульной полиции Харькова.