Какой сегодня праздник: как праздновать Илью и что нельзя делать

"Главред" напоминает традиции и запреты праздника Ильи.
2 августа отмечается День Ильи-2018. Заодно в этот же день свои именины празднуют все мальчики по имени Илья.
Ильин день: обряды и традиции
В этот праздник православные посещают богослужения в память пророка Илии. Малоимущим и бездомным раздавали в этот день еду.
А в деревнях была традиция устраивать совместные трапезы с соседними селами.
День Ильи: что нельзя делать
Главный запрет праздника Ильи – запрет на купания в реках и озерах. Подробнее читайте об этом в нашем материале Ильин день: почему нельзя купаться.
Читайте также: Погода в Украине 2 августа: синоптик объяснила, купаться или нет на День Ильи-2018
Среди других запретов на Илью:
- громко кричать, петь, стрелять;
- нельзя работать дома, в поле и огороде;
- сквернословить и допускать плохие мысли;
- выпускать из дома домашних животных, а дворовых, наоборот, брать в дом;
- ловить рыбу;
- стоять под деревом и на перекрестках.
Что стоит за каждым из этих запретов и что, наоборот, можно и нужно успеть сделать на Ильин день-2018 – читайте в нашем материале День Ильи-2018: что нельзя делать.
Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления
Духовность, вера, возрожденье
Спасают мир от темноты.
Господь великим провиденьем
Ведет нас к истинам простым.
С особым днем Ильи пророка!
Пусть в каждом доме будет хлеб,
Никто не будет одиноким,
В грехах никто не будет слеп.
В семью придет навечно радость,
Покой поселится в сердцах.
Нам помнить нужно этот праздник
И почитать Илью в церквах.
***
В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.
***
3 смс - 184 символа:
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
Больше поздравлений читайте в нашем материале Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках.