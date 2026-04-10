Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

Женщина решила присвоить "выигрыш" в лотерее и исчезла, но проверка билета выявила ошибку, оставив ее без денег и без отношений.

Пара договорилась заранее поделить деньги / Коллаж Главред, фото: Pexels, Pixabay

В Италии произошла история, которая за считанные дни превратилась из сказки о внезапном богатстве в болезненный урок доверия.

Женщина решила уйти от своего партнера после того, как была уверена, что стала обладательницей крупного лотерейного выигрыша. Однако все закончилось неожиданным поворотом. Об этом пишет Daily Star.

Подарок, который все изменил

События развернулись в городе Карсоли, регион Абруццо. Мужчина подарил своей девушке лотерейный билет в честь Международного женского дня. Пара договорилась заранее, что если повезет, то деньги они поделят пополам. Когда влюбленные стерли защитный слой, то на билете появились числа, которые, как им показалось, принесли им выигрыш в 500 000 евро (примерно 25,4 млн гривен).

Уверенные в удаче, они даже получили подтверждение от бармена заведения, в котором они отдыхали. Началось празднование. Паре казалось, что жизнь изменилась в один момент. Но после этого ситуация резко повернулась в другую сторону.

Попытка скрыться с "выигрышем"

По данным местных СМИ, женщина решила не делиться деньгами и попыталась забрать всю сумму себе. Она отнесла билет в банк, после чего исчезла. Мужчина, заподозрив неладное, обратился в финансовую полицию, заявив, что его партнерша может присвоить выигрыш.

Мужчина подарил своей девушке лотерейный билет в честь Международного женского дня / Фото: Pexels

Сообщается, что соответствующий орган провел официальную проверку билета. Специалисты обнаружили, что он был неверно проверен, ведь вместо числа 43 пара увидела 13. Ошибка стоила им "выигрыша", ведь билет оказался полностью бесполезным.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

