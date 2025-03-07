Как на самом деле делают кунжут: чем белый отличается от черного

Вы узнаете:
- Как изготавливают кунжут
- Какая разница между белым и черным кунжутом
- Чем опасен кунжут
Кунжут - это не только популярная приправа, но и ценная масличная культура. Его семена используются в кулинарии, медицине и косметологии.
Семена имеют многочисленные преимущества, включая высокое содержание полезных жиров, белков и минералов. Главред узнал, откуда берутся эти маленькие, но полезные семена, как их обрабатывают и какие особенности имеет это растение.
Откуда берутся семена кунжута
Существует несколько видов кунжута, но самые распространенные - это белый и черный кунжут. Семена кунжута получают из одноименного растения, которое научно известно как Sesamum indicum. Кунжут является важным элементом многих кулинарных традиций по всему миру благодаря своим питательным свойствам и универсальности в использовании.
Кунжут выращивается в тропических и субтропических регионах. Растение имеет стручки, в которых созревают мелкие семена. Когда стручки высыхают, они растрескиваются, и семена выпадают. Сбор урожая кунжута - процесс трудоемкий, поскольку семена мелкие и легко теряются.
Как получают белый кунжут
Белый кунжут получают путем обработки семян сезама, пишет Земледар. Сначала семена подвергаются шлифовке, в результате которой удаляется внешняя оболочка, придающая семенам белый цвет. В результате получается белый кунжут, который имеет более мягкий вкус по сравнению с черным кунжутом.
Черный кунжут имеет темную кожуру, что придает ему характерный черный цвет. Также черный кунжут имеет более насыщенный, интенсивный вкус с легкими ореховыми нотками.
Эти семена широко используются в кулинарии для приготовления разнообразных блюд: от хлебобулочных изделий до салатов и гарниров. Белый кунжут также популярен в приготовлении пасты тахини - важной составляющей в арабской и средиземноморской кухне.
Где и как растет кунжут
Кунжут является тропическим растением, которое достигает высоты 1,5-2 метра. Он нуждается в теплых температурах (15-21°C) и выращивается в районах с длительным солнечным светом. Основные регионы выращивания кунжута - Индия, Китай, Африка и Южная Америка.
Процесс выращивания кунжута начинается с посева семян в почву, когда температура воздуха стабильно высокая. Растение имеет высоту от 60 до 120 см и часто напоминает цветущие травы. В течение роста оно образует цветы, которые затем превращаются в стручки, содержащие семена. После созревания стручки открываются, и семена можно собирать вручную или с помощью специальной техники. Кунжут имеет относительно короткий вегетационный период, обычно 3-4 месяца, что делает его быстрорастущей культурой.
Чем опасен кунжут
Семена кунжута являются питательным продуктом, богатым белками, клетчаткой, витаминами и минералами. Однако, как и любой продукт, его следует употреблять в умеренных количествах. Чрезмерное потребление кунжута может привести к перегрузке организма кальцием, что может быть опасным для людей с проблемами почек или мочевого пузыря. Также кунжут может вызвать аллергические реакции у некоторых людей.
Вас также может заинтересовать:
- Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргарин
- Точно не из собак: из чего делают хозяйственное мыло - секрет известного средства
- Из чего делают крупу кускус: способ изготовления продукта удивит многих
Что известно о Земледаре?
Компания "Земледар" была основана в 2010 году и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель натуральных продуктов питания в Украине. Начав свою деятельность с продажи натуральных продуктов, сегодня "Земледар" является одной из ведущих компаний на рынке, занимающейся изготовлением и продажей растительного масла, жерновой муки, круп, хлопьев и растительной клетчатки, изготовленных под заказ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред