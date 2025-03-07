Как на самом деле делают кунжут: чем белый отличается от черного

Кроме того, что его используют в питании, кунжут применяют также в косметических средствах и медицине.

https://glavred.info/life/kak-na-samom-dele-delayut-kunzhut-chem-belyy-otlichaetsya-ot-chernogo-10645466.html Ссылка скопирована

Из чего изготавливают кунжут / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как изготавливают кунжут

Какая разница между белым и черным кунжутом

Чем опасен кунжут

Кунжут - это не только популярная приправа, но и ценная масличная культура. Его семена используются в кулинарии, медицине и косметологии.

Семена имеют многочисленные преимущества, включая высокое содержание полезных жиров, белков и минералов. Главред узнал, откуда берутся эти маленькие, но полезные семена, как их обрабатывают и какие особенности имеет это растение.

видео дня

Откуда берутся семена кунжута

Существует несколько видов кунжута, но самые распространенные - это белый и черный кунжут. Семена кунжута получают из одноименного растения, которое научно известно как Sesamum indicum. Кунжут является важным элементом многих кулинарных традиций по всему миру благодаря своим питательным свойствам и универсальности в использовании.

Кунжут выращивается в тропических и субтропических регионах. Растение имеет стручки, в которых созревают мелкие семена. Когда стручки высыхают, они растрескиваются, и семена выпадают. Сбор урожая кунжута - процесс трудоемкий, поскольку семена мелкие и легко теряются.

Как получают белый кунжут

Белый кунжут получают путем обработки семян сезама, пишет Земледар. Сначала семена подвергаются шлифовке, в результате которой удаляется внешняя оболочка, придающая семенам белый цвет. В результате получается белый кунжут, который имеет более мягкий вкус по сравнению с черным кунжутом.

Черный кунжут имеет темную кожуру, что придает ему характерный черный цвет. Также черный кунжут имеет более насыщенный, интенсивный вкус с легкими ореховыми нотками.

Эти семена широко используются в кулинарии для приготовления разнообразных блюд: от хлебобулочных изделий до салатов и гарниров. Белый кунжут также популярен в приготовлении пасты тахини - важной составляющей в арабской и средиземноморской кухне.

Где и как растет кунжут

Кунжут является тропическим растением, которое достигает высоты 1,5-2 метра. Он нуждается в теплых температурах (15-21°C) и выращивается в районах с длительным солнечным светом. Основные регионы выращивания кунжута - Индия, Китай, Африка и Южная Америка.

Процесс выращивания кунжута начинается с посева семян в почву, когда температура воздуха стабильно высокая. Растение имеет высоту от 60 до 120 см и часто напоминает цветущие травы. В течение роста оно образует цветы, которые затем превращаются в стручки, содержащие семена. После созревания стручки открываются, и семена можно собирать вручную или с помощью специальной техники. Кунжут имеет относительно короткий вегетационный период, обычно 3-4 месяца, что делает его быстрорастущей культурой.

Чем опасен кунжут

Семена кунжута являются питательным продуктом, богатым белками, клетчаткой, витаминами и минералами. Однако, как и любой продукт, его следует употреблять в умеренных количествах. Чрезмерное потребление кунжута может привести к перегрузке организма кальцием, что может быть опасным для людей с проблемами почек или мочевого пузыря. Также кунжут может вызвать аллергические реакции у некоторых людей.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о Земледаре? Компания "Земледар" была основана в 2010 году и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель натуральных продуктов питания в Украине. Начав свою деятельность с продажи натуральных продуктов, сегодня "Земледар" является одной из ведущих компаний на рынке, занимающейся изготовлением и продажей растительного масла, жерновой муки, круп, хлопьев и растительной клетчатки, изготовленных под заказ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред