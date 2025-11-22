Как за 2 минуты заснуть и получить лучший отдых: проверенный китайский метод

Метод базируется на знаниях пекинского мастера боевых искусств Му Юйчуня.

Блогер в сфере здоровья и фитнеса Джастин Агустин в своем видео на YouTube поделился техникой, которая, по его словам, поможет заснуть всего за две минуты.

Метод базируется на знаниях пекинского мастера боевых искусств Му Юйчуня, который изучал традиционную китайскую медицину, акупунктуру и массаж, а в 2005 году основал Ассоциацию традиций и культуры Китая.

"Вы получите лучший сон в своей жизни сегодня ночью, если будете спать, как этот китайский мастер", - убеждает Агустин.

По его словам, Му Юйчунь считает, что большинство людей всю жизнь спали неправильно.

Основные советы мастера

Для тех, кто спит на боку : положить подушку под запястья, чтобы улучшить кровообращение и снять напряжение.

: положить подушку под запястья, чтобы улучшить кровообращение и снять напряжение. Обнимать подушку : это предотвращает сжатие грудной клетки и ограничение расширения легких.

: это предотвращает сжатие грудной клетки и ограничение расширения легких. Для тех, кто спит на спине : вместо подушки под головой стоит расположить ее под ногами, чтобы уменьшить давление на поясницу и улучшить циркуляцию крови.

: вместо подушки под головой стоит расположить ее под ногами, чтобы уменьшить давление на поясницу и улучшить циркуляцию крови. Поддержка шеи: отрегулировать подушку так, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник и открыть дыхательные пути.

"Это может уменьшить давление в пояснице, улучшить кровообращение в нижней части тела. Перенастройте ее так, чтобы она поддерживала вашу шею, уменьшая давление на позвоночник и открывая эти дыхательные пути", - объясняет Агустин.

Миф о "волшебных восьми часах"

Отдельно он коснулся темы продолжительности сна. "Получить неуловимые "восемь часов" не так важно, как мы думали", - отмечает автор.

Эксперт и спикер TED Talk Джеймс Лайнгардт подтверждает: "Существует распространенный миф о "волшебных восьми часах". Наше исследование доказало, что даже менее одного из пяти человек могут достичь этого показателя. Главное - качество сна, а не количество".

По его словам, если человек получает качественный ночной отдых, не имеет значения, просыпается ли он в 6 утра или спит полные восемь часов.

Этот подход сочетает традиционные знания китайского мастера и современные исследования, подчеркивая: настоящий отдых зависит не от продолжительности, а от правильной позы и качества сна.

