Как защитить ребенка от педофила: рекомендации израильской полиции

Полиция рекомендует установить максимальную степень приватности учетных записей. / Фото: en.eyeni.ru

Израильская полиция разработала для родителей рекомендации, целью которых является рассказать и предупредить их относительно сексуального насилися над детьми.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, в прошлом году в Израиле задержали 27 педофилов и этот прецедент стал толчком к написанию 17 правил.

В частности, родителям рекомендуют на компьютере, которым пользуется ребенок, установить приложения "родительского контроля", позволяющие отслеживать серфинг в сети, а в браузере применить фильтры, не допускающие просмотр ребенком "сайтов для взрослых" и другие материалы, не соответствующие их возрасту.

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Полиция также рекомендует установить максимальную степень приватности учетных записей, под которыми ребенок заходит в соцсети, а с помощью установленных на смартфоны приложений удаленно отслеживать сайты, которые посещает ребенок.

Кроме того, родители должны использовать дополнительные средства фильтрации контента, предлагаемые провайдером и в установках браузера исключить "всплывающие окна" (pop ups). Это может предотвратить попадание ребенка в "опасную зону интернета".

Полиция полагает, что компьютер, которым пользуется ребенок, должен быть всегда доступен для просмотра родителями. Правоохранители не рекомендуют оставлять ребенку на ночь смартфон или планшет.

Родители также должны попытаться убедить ребенка посещать только рекомендуемые ему сайты и договориться с ним о времени, которое он будет проводить в интернете. Они должны разъяснить ребенку, что он не сможет контролировать дальнейшее распространение фото- или видеоконтента после того, как он отправил его в сеть.

В полиции полагают, что ребенку следует указать на опасность передачи личных данных, включая адрес и телефон, незнакомым людям в соцсетях или в мессенджерах. Более того, мамы и папы должны категорически запретить ребенку встречаться с кем-либо из людей, с которыми он познакомился в социальных сетях или в мессенджерах.

Родителям следует разъяснить ребенку, что человек, с которым он общается в сети, может выступать под чужим именем и являться не тем, кем представляется. В полиции предупреждают, что не следует угрожать ребенку лишением компьютера или доступа к интернету, чтобы не утратить контакта с ним и не понизить уровень его откровения.

Израильские стражи порядка считают, что родителям следует убедить ребенка рассказывать им или кому-либо из близких взрослых обо всём, что задело его и обидело его, или его друзей при общении в интернете. В рекомендации полиции этот пункт отмечен как "крайне важный".

В случае, если у родителей появляется малейшее опасение, что их ребенку грозит опасность, следует немедленно обратиться в ближайший отдел полиции, а в экстренных случаях следует немедленно сообщить о произошедшей беде по телефону полиции.

"На мой взгляд, очень полезные советы для эпохи "разгула" социальных сетей. Педофил в сети расставляет свои сети", - пишет Головачев.