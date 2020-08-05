"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья

В Киеве целая семья отравилась из-за блинов, которые соседка сделала отравленными / УНИАН

В Печерском районе Киева целая семья отравилась из-за блинов, в частности, пострадали дети в возрасте 3 и 6 лет.

Целая семья отравилась из-за психически больной соседки, говорится на странице в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

По его данным, блины стали отравленными из-за того, что соседка подлила в тесто моющее вещество.

"...Семья с двумя детьми 3 и 6 лет отравились, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество. Здесь обошлось без госпитализации...", – отмечается в сообщении.

Напомним, в начале сентября прошлого года в Киеве было зафиксировано массовое отравление шаурмой. Были госпитализированы студенты, которые покупали шаурму в одном киоске.